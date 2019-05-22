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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eğitim-Bir-Sen Yüksekova'da iftar yemeği verdi - HAKKARİ

Eğitim-Bir-Sen Yüksekova'da iftar yemeği verdi - HAKKARİ

- Kur'an - ı Kerim okunması - İftar programına katılanlardan detaylar - Eğitim - bir Sen Yüksekova temsilcisi Mustafa Can'ın konuşması - Eğitim Bir - Sen Hakkari Şube Başkanı Şanser Kutluk'un konuşması - Dua edilmesiEğitim - Bir - Sen Yüksekova'da iftar yemeği verdiHAKKARİ (AA) - Eğitim - Bir - Sen Yüksekova Şubesince iftar programı düzenlendi.
İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen programda Kur'an - ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.Eğitim - Bir - Sen İlçe Temsilcisi Mustafa Can, yaptığı konuşmada, ramazan ayının İslam'ın merhametini, hakkaniyetini, bilgi ve erdem ile bütünleşmiş ahlakını tüm insanlığa anlatan kutsal bir ay olduğunu söyledi.

Ramazan ayının her bireyin içtenlikle yüzleştiği, kendisini yenilediği, iç dünyasını tazelediği bereketli bir ay olduğunu belirten Can, "İnsanlar arasında dayanışma ruhunun, yardımlaşmanın ve kalp birliğinin perçinleşmesine vesile olan ramazan ayı, sahip olduğumuz nimetlere şükretmemizi ve bu nimetlere sahip olmayan ihtiyaç sahiplerini kendimizden önce düşünmemiz gerektiğini bizlere anımsatır." dedi.
Programa Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Eğitim - Bir - Sen Hakkari Şube Başkanı Şanser Kutluk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Ramazan Ayı İftar Yemeği Öğretmenler Öğretmen Sivil Toplum 

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