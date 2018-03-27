Eğitim Bir Sen'den performans sistemine tepki



- Eğitim Bir Sen Bayburt Şubesi Milli Eğitim Bakanlığının yürürlüğe koymaya çalıştığı Öğretmen Performansı Değerlendirme Sistemini protesto etti. İl Milli Eğitim müdürlüğü önünde toplanan sendika üyeleri basın açıklaması yaparak kararı protesto etti. Grup adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir Sen Bayburt Şubesi Başkanı Fikret Özbey, "Performans ölçmede ısrar etmek öğretmeni örselemektir" dedi.

Özbey açıklamasını şöyle sürdürdü: “Eğitimde; öğretmen açığı, mülakatla sözleşmeli öğretmenlik, ek ders esaslarındaki eşitsizlik, ders ücretlerindeki adaletsizlik, okulların bütçe Problemi, yabancı dil pilot uygulaması, rehberlik hizmetlerinin hizmetin özüne uygun kurgulanamaması, teftiş sistemindeki dönüşümün tamamlanamaması, ortaöğretime geçişte yeni sürecin soru işaretleri içermesi, alan değişikliği taleplerinin karşılanmaması, yer değişikliği sürecinde yaşanan problemler, öğretmene karşı giderek artan şiddet gibi, bir an önce yapılması gereken çok iş, çözüme kavuşturulmayı bekleyen onlarca problem varken;bunlara yenilerini eklemenin, eğitim çalışanlarını tedirgin etmenin, yan yana duranları karşı karşıya getirecek ve çalışma barışını bozacak uygulamalarda ısrar etmenin, öğretmenlik mesleğini daha da itibarsızlaştıracak, yönetilmesi zor süreçlere yol açacaktır."

