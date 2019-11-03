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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Ege'nin en büyük balon balığı yakalandı

Ege'nin en büyük balon balığı yakalandı

amatör balıkçılar tarafından yakalanan balon balığı

( MUĞLA )- Muğla’nın Gökova Körfezinde amatör balıkçılar tarafından yakalanan Balon balığı bugüne kadar yakalanan en büyük Balon balığı olduğu açıklandı MUĞLA

Amatör Balıkçı Bilimsel Araştırma Balon Balıkları Küresel Isınma Deniz Canlıları 


- Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinde son zamanlarda çok sık rastlanan Balon balığı Gökova Körfezi'nde amatör balıkçılar tarafından da yakalandı. Son yıllarda sayılarında sürekli artış görülen Balon balığının diğer deniz canlıları türlerine karşı tehdit oluşturması nedeniyle yakalanması, satılması ve karaya çıkartılması yasak olan Balon balığının küresel ısınma nedeniyle sıcak bölgelerden Akdeniz, Ege ve ardından Marmara bölgesinde yoğun bir şekilde ürediği belirlendi. Muğla’nın Gökova Körfezinde olta balıkçılığı için denize açılan amatör balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 50 santim uzunluğundaki Balon Balığı, Gökova Körfezi'nde bugüne kadar yakalanan en büyük Balon balığı olduğu öğrenildi. Yakalanan 50 santim uzunluğundaki Balon balığının Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ne teslim edileceği öğrenilirken, bilimsel araştırma sonrası Su Ürünleri Fakültesi’nin Balık Müzesi'nde sergileneceği açıklandı. Tetrodotoxin isimli zehri salgılayan balon balığının siyanürden Bin kat, arsenikten ise Bin 200 kat etkili olduğu biliniyor. Keskin dişleriyle ağları ve misinaları parçalayan balon balıkları balıkçıların da korkulu rüyası olmaya başladı.
Uzmanlar ise balıkla karşılaşınca elle temas edilmeden balığın toprağa gömülerek imha edilmesi gerektiğini açıkladı.

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