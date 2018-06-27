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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ege Denizi'nden yasa dışı geçişler - İZMİR

Ege Denizi'nden yasa dışı geçişler - İZMİR

- Sahil Güvenlik ekiplerinin lastik bota müdahale etmesiEge Denizi'nden yasa dışı geçişler - İzmir 'in Seferihisar ilçesi açıklarında 63 yabancı uyruklu yakalandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 63 yabancı uyruklu yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Azmak Koyu mevkisinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.Durdurulan bottaki 8'i çocuk 63 yabancı uyruklu yakalandı.Kıyıya getirilen yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Akalan Yurt Dışı 

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