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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele - BALIKESİR

Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele - BALIKESİR

- Sahil güvenlik ekiplerinin teknesinin yaklaşması - Yabancı uyrukluların yakalanmasından görüntüEge Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele - İzmir ve Balıkesir açıklarında 271 yabancı uyruklu yakalandıİZMİR (AA) - İzmir ve Balıkesir açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 271 yabancı uyruklu yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, İzmir'in Çeşme, Menderes ve Dikili ilçesi açıklarındaki 3 yasa dışı geçiş girişiminde 145 yabancı uyrukluyu yakaladı. Balıkesir 'in Ayvalık ilçesi açıklarında da Midilli adasına geçmeye çalışan 62 yabancı uyruklu kıyıya çıkarıldı.İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçelerindeki iki olayda ise Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 64 yabancı uyruklu, ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince yakalandı.Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Jandarma Akalan Nani Jandarma Komutanlığı 

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