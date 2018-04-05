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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele - 39 yabancı uyruklu yakalandı - MUĞLA

Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele - 39 yabancı uyruklu yakalandı - MUĞLA

- Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele - Bodrum'da 39 yabancı uyruklu yakalandı - Sahil Güvenlik kamerasından görüntüler - Durdurulan lastik bot ve içerisindekiler - Yabancı uyrukluların sahil güvenlik botuna alınması - Askerin kucağında kundaktaki bebek - Üzerinde göçmelerin bulunduğu sahil güvenlik botunun ilerleyişi - Ele geçirilen lastik bot karaya çekilmesi - Göç İdaresi yetkilerine teslim edilen göçmenler araca bindirilmesiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 39 yabancı uyruklu yakalandı.Sahil Güvenlik ekibi, bir ihbar doğrultusunda Karaada'nın kuzeyinde bir lastik botu durdurdu. Botta bir Iraklı ile 38 Suriyeli bulundu.Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, sahil güvenlik botuyla Bodrum Limanı'na getirilerek sahil güvenlik karakoluna alındı. Ele geçirilen lastik bot ise bazı parçaları ayrıldıktan sonra karaya çekildi.Yakalananlar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.Sahil güvenlik görevlilerince kaydedilen görüntülere, göçmenlerin lastik bot üzerindeki durumları yansıdı.

Bebek Akalan Kamera Yurt Dışı Sahil Güvenlik 

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