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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler - AYDIN

Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler - AYDIN

- Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler - 38 yabancı uyruklu kurtarıldı - Sahil güvenlik ekiplerinin kurtarma çalışmalarıEge Denizi'nde yasa dışı geçişler - Sahil güvenlik ekipleri, Aydın 'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yardım talep eden 38 yabancı uyrukluyu kurtardıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 38 yabancı uyruklu yakalandı.Alınan bilgiye göre, Demircili Koyu'ndan yardım talebi alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye sahil güvenlik uçağı ve botu sevk etti.Ekipler, lastik bottaki 7 Güney Afrika, 2 Afganistan, 21 Suriye, 5 Pakistan ve 3 Somali uyrukluyu kendi araçlarına aldı.Sığacık Limanı'na çıkarılan 8'i kadın, 6'sı çocuk 38 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Akalan Yurt Dışı Sahil Güvenlik Yardım Talebi 

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