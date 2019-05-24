Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Ege Denizi'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

Ege Denizi'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

- Göçmenlerin bot ile rıhtıma gelmeleri, - Bottan inmeleri ve yardım edilmesi - Sahil güvenlik ekiplerince Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botla Midilli Adası'na giderken yakalanan yabancı uyruklular kıyıya çıkarıldıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru giden lastik bottaki 29 düzensiz göçmen yakalandı.Müsellim Boğazı'nda devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ahmetçe köyü açıklarında bir grubun lastik botla Midilli istikametine ilerlediğini tespit etti.Sahil Güvenlik "TCSG 61" Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 29 kişi yakalanarak kıyıya çıkarıldı.Küçükkuyu Mahallesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İran Akalan Nani Akkale 

İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Konyaspor 0 - 3 FenerbahçeKonyaspor 0 - 3 Fenerbahçe
Başbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandıBaşbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandı
Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı