Ege'de 4,8 büyüklüğünde deprem - İZMİR

- Deprem sonrası bir iş merkezinden çıkan insanlar - Vatandaşların bekleyişiEge'de 4,8 büyüklüğünde deprem - Kuşadası Körfezi yakınlarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiANKARA (AA) - Kuşadası Körfezi yakınlarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi açıklarında saat 11.39'da 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. İzmir 'in Seferihisar ilçesindeki Ürkmez köyüne 11,85 kilometre, Kuşadası Körfezi'ne 8,19 kilometre mesafede yaşanan depremin yaklaşık 18,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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