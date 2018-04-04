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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ege’de 271 kaçak göçmen yakalandı

Ege’de 271 kaçak göçmen yakalandı

Operasyondan görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Kaçak Göçmen Kaçak Akalan Helikopter 


- Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, son 24 saat içerisinde, İzmir ve Balıkesir’de gerçekleşen 6 olayda toplam 271 kaçak göçmeni yakaladı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, 3 Nisan 2018’de gerçekleşen olaylarda toplam 271 kaçak göçmeni yakaladı. Saat 05.04’te Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında hareket halinde bir göçmen botu tespit edilmesinin ardından görevlendirilen Sahil Güvenlik botları, göçmen botunu durdurularak içerisinde bulunan Suriye uyruklu 53 düzensiz göçmen yakaladı. Saat 03.40’da Sahil Güvenlik uçağı, İzmir’in Menderes ilçesi Özdere açıklarında hareket halinde bir göçmen botu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, göçmen botu durdurularak içerisinde bulunan 41 Suriye ve 1 Togo, 1 Mali, 2 Senegal, 1 Burkina Faso, 1 Gine, 2 Fildişi Sahili uyruklu olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen yakalandı. İzmir’in Çeşme ilçesinde Saat 02.33’de Uçburun mevkiine hareket halinde bir göçmen botu olduğu ihbarı alan Sahil Güvenlik ekipleri, göçmen botunu durdurarak, içerisinde bulunan 42 Suriye ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmeni yakaladı. Saat 03.19’da görevli Sahil Güvenlik helikopteri ise Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında hareket halinde bir göçmen botu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, göçmen botunu durdurularak içerisinde bulunan Suriye uyruklu 62 düzensiz göçmeni yakaladı. İzmir’in Menderes ve Çeşme ilçelerinde gerçekleşen 2 olayda 64 düzensiz göçmen de ilçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yakalandı.
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