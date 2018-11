Efsane Cuma'yı gölgede bıraktı, alışveriş rayına girdi

-AVM'nin ve vagonun havadan görüntüsü, drone ile detaylar

( GAZİANTEP )- Vagonlar mağazaya dönüştü GAZİANTEP



- Gaziantep’de bir alışveriş merkezi, alışveriş tutkunlarının merakla beklediği Efsane Cuma'yı gölgede bırakacak bir konsept geliştirdi. Proje kapsamında 1978 model 30 metre ve 40 ton ağırlığındaki yolcu vagonları restore edilerek, birer mağaza şekline dönüştürüldü. Emektar vagonlarda, Efsane Cuma'nın aksine bir gün değil, 12 ay boyunca yüzde 80’e varan indirimler uygulanacak. Fiyatların cep yaktığı şu dönemde, vagonlarda fiyatları gören vatandaş rahat bir nefes aldı. 6 ay içinde 500 bin kişiyi hedefleyen proje ile ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlanması bekleniyor. İnsanların eskisi kadar rahat alışveriş yapamadığını belirten Ahmet Çakmak, vagonlarda bir gün değil her gün indirim olduğunu belirterek, "Ülkemiz ekonomik anlamda zor bir süreçten geçiyor. Yüksek enflasyonla mücadele hepimizin görevi olmalı. Forum Gaziantep alışveriş merkezi olarak ticari beklentilerimizi ikinci planda tutup, bu mücadeleye destek vermeye devam edeceğiz.Tüketicinin nefes alamadığı bir ortamda bizlerin de rahat etmesi mümkün değil. Bu yüzden tüketicinin yanındayız ve 1 yıl boyunca her ay 3 ünlü markayı yüzde 80’e varan indirimlerle ziyaretçilerimizle buluşturacağız" dedi.

Hedef 500 bin kişi Vagon mağazaların 2 haftada 35 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini belirten Ahmet Çakmak, "Gaziantep ile birlikte, Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa gibi çevre illerden her gün binlerce ziyaretçi almaya devam ediyoruz. Hedefimiz 6 ayın sonunda 500 bin kişiyi misafir etmek. Sanıyorum bu rakamın da üzerine çıkacağız. Ziyaretçilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır" şeklinde konuştu.

Vagonlar orjinalliğini koruyor AVM Müdürü Çakmak, "Biz sadece bir vagonu mağazaya dönüştürmedik.Yaklaşık 10 yıl boyunca yolcu taşıyan ve 30 yıldır atıl bir köşede bekleyen bir yolcu vagonunu yeniden onararak, insanlarımızın beğenisine sunduk. Tüm tadilat çalışmalarımızda vagonların dokusuna zarar vermeden, mümkün olduğunca tüm orjinal aksamlarını kullandık. Perdeler, renkler, aydınlatma sistemi ve kapılar hala dönemin ruhunu yansıtmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. "Bu bir geri dönüşüm projesi" Alışveriş Merkezi Müdürü Ahmet Çakmak, projenin aynı zamanda bir geri dönüşüm projesi olduğunu vurgulayarak, "Vagon Mağaza konsepti tüketiciye doğrudan fayda sağlamakla birlikte , aynı zamanda bir geri dönüşüm projesidir.Raylı sistemin gelişimi ile birlikte eski vagonları kullanmak mümkün değil. Forum Gaziantep alışveriş merkezi yönetimi olarak, bu projemizle birlikte; kesilip, parçalanmayı bekleyen emektar vagonları yeni bir bakış açısı ile tekrar değerlendirdik" dedi.

Vagon mağaza konseptinin daha önce örneğinin olmadığını belirten Çakmak, "Vagon mağaza projemiz, her yıl uluslararası boyutta düzenlenen pazarlama ve girişimcilik kategorilerinde yarışmaya hak kazanmıştır. Ülkemizi ve Gaziantep şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar ise hayat pahalılığının arttığı bu dönemde uygulanan proje ve indirimlerin memnuniyetini yaşadıklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti. Her gün yüzlerce insanın fotoğraf çektirdiği vagonların üzerinde 80’li yıllara ait unutulmayan birçok şarkı sözünü görmek de mümkün oluyor. "Elbet Birgün Buluşacağız”, “Cahildim Dünyanın Rengine Kandım”, “Birgün Gitsen Bile Hatıran Yeter” gibi bir döneme damga vurmuş onlarca şarkı sözü ziyaretçilerin büyük beğenisini topluyor.