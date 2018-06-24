"Efeler" sandık başında - AYDIN - Efe kıyafeti ile oy kullanan seçmenlerden detaylar - İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu'nun açıklaması - Üyelerden Esma Doğan'ın açıklaması Aydın 'da "efeler" sandık başında - Efeler, İncirliova ve Germencik ilçelerinde yörük ve efe kıyafeti giyen vatandaşların oy kullanması renkli görüntüler oluşturduAYDIN (AA) - Aydın 'da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için yöresel kıyafetlerle oy kullanan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Aydın kent merkezi ve ilçelerinde bir çok vatandaş rengarenk yöresel kıyafetlerini giyerek sandık başına gitti.Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde efe kıyafeti giyen 28 yaşındaki Sercan Akdağ, Halil Celal Oto Ortaokulu'nda oyunu kullandı.Gazetecilere açıklama yapan Akdağ, seçimlerin vatan ve millete hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Her Türk vatandaşının sandığa gidip oy kullanması gerekiyor. Ben de Aydın 'a zeybekliğe yakışır şekilde efe kıyafetiyle gelip oyumu kullandım." dedi. İncirliova ilçesinde de İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu ve yönetim kurulu üyeleri yörük kıyafeti giyip sandık başına gitti.Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde de aralarında kadınların da bulunduğu Germencik Yörükler Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, renkli yöresel kıyafetleriyle sandığa gelerek oylarını kullandı.Dernek Başkanı Ruhi Doğan, vatandaşları sandığa davet ederek, "Yöresel kıyafetlerimizi giyip buraya gelip oyumuzu kullandık. Biz Yörük geleneğini yaşatmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bunu da burada en iyi şekilde yaşatmak istedik." diye konuştu. Üyelerden Esma Doğan da bu seçimde özellikle gençlerin sandığa gitmesi gerektiğini belirterek, bir Yörük kızı olarak huzur ve güven ortamında oyunu kullanmanın gururu içerisinde olduğunu söyledi.