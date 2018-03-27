Efeler Belediyesi otizmli bireylerin yaşam kalitesini arttırıyor

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( AYDIN -HD) AYDIN



- Efeler Belediyesi bünyesinde hizmet veren Otizm Spor Eğitim Merkezi, otizmli bireylerin aileleri tarafından büyük ilgi görüyor. Adnan Menderes Mahallesi Efeler Belediyesi Yaşam Merkezi içerisinde bulunan Otizm Spor Eğitim Merkezi, 6-22 yaş arası otistik bireylerin yaşam kalitelerini arttırmaya çalışıyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından hizmet verilen merkezde; otizmli bireylerin yeteneklerini geliştirebildiğini ifade eden kurum öğrencilerinden Emre Ergin’in Annesi Filiz Abacıgil “Otizm Eğitim Merkezi’ne gelmeye başladığımızda Emre’nin denge ve koordinasyon problemi vardı. Merdiven iniş çıkışlarında yardımcıya ihtiyaç hissediyordu. Yürürken ya da koşarken savruluyordu. Bisiklet kullanamıyordu. Bir yıldan kısa bir süre içerisinde bunların pek çoğunu aştık. Pedal bile çeviremezken bisiklet kullanır oldu. Denge ve koordinasyonla ilgili değişimler gösterdi. Kas gücü gelişti" diyerek merkezdeki hocalara ve Belediye Başkanı Mesut Özakcan'a teşekkür etti. “Otizm spor eğitim merkezi olan ilk belediyeyiz" Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Otizm Spor Eğitim Merkezi’nin otizmli bireylerin aileleri tarafından beğeni ile karşılandığını kaydederek, “Otizm Spor Eğitim Merkezimiz ile Türkiye’de belediye bünyesinde otizm spor eğitim merkezi olan ilk belediyeyiz. Her zaman da bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Çünkü belediyecilik sadece yol açıp, park yapmak, temizlik hizmeti sunmak değildir. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği vatandaşımızın ihtiyacına yönelik merkezleri hizmete sunuyoruz. Otizm Spor Eğitim Merkezimizde de otizmli bireylerimiz uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alarak, olumlu yönde ilerlemeler kaydetmektedirler” dedi.

Merkezde eğitim gören otizmli bireylerin aileleri de Başkan Özakcan’a teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devamını dilediler.

