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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı sürüyor...Zeytin hasadı havadan böyle görüntülendi

Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı sürüyor...Zeytin hasadı havadan böyle görüntülendi

Drone ile havadan zeytin hasadı görüntüleri

Asad Körfez Kamera Yurt Dışı 

-Zeytin hasadı detay görüntüleri
-Zeytin işçisi ile röportaj

( BALIKESİR -ÖZEL) BALIKESİR

- Türkiye'nin en kaliteli yağlık zeytinlerinin üretildiği Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytin hasadı sürüyor. Zorlu zeytin hasadı havadan görüntülendi. Edremit körfezinde zeytin hasadı bütün hızıyla devam ediyor. Zeytin hasadının zorlukları drone kamera ile havadan görüntülendi. Sabah saat 07.30’da daha gün ağarırken zeytin bahçelerine gelen zeytin işçileri, sırıklar ve silkim makineleri ile ağaçtan düşürdükleri zeytin tanelerini tentelerin üzerinden topluyor. Ayrıca dip zeytini denilen ve doğal yollar ile günler içinde yere dökülen zeytin taneleri de toplanarak yağ sıkımına gönderiliyor. Teknolojik yöntemlerin yanı sıra sırıklar ile de hasat yapılıyor. Bir zeytin işçisi günlük ortalama 100 kilo zeytin toplayabiliyor. Zeytin işçisi Haluk Vurmaz, "Şu anda zeytin hasadını yarıladık. Sabah yedi buçukta tarlada oluyoruz. Ondan sonra tenteleri yayıp silkime başlıyoruz. Zeytinler yağlık olarak değerlendiriliyor" dedi.
Kazdağları teklerine, temiz havası ve deniz esintilerinin buluştuğu yerde yetişen zeytinlerden elde edilen zeytin yağları ülkemizde ve yurt dışında bir çok birincilik madalyası almaya hak kazanıyor.
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