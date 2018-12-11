Edremit Körfezi'nde kuvvetli yağış - BALIKESİR

- Kuvvetli yağışın ardından yıkılan metruk bina - Yola dökülen molozlar - Sokağın güvenlik şeridi ile kapatılmasıEdremit Körfezi'nde kuvvetli yağış - Kuvvetli yağış nedeniyle Balıkesir 'in Edremit ilçesinde iki katlı metruk binanın duvarı yıkıldıBALIKESİR (AA) - Edremit Körfezi'ndeki kuvvetli yağış, Balıkesir 'in Edremit ilçesindeki metruk binanın duvarının yıkılmasına neden oldu.Gazi İlyas Mahallesi 85. Sokaktaki bir metruk binanın ikinci katının duvarı kuvvetli yağışa dayanamayarak yıkıldı.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, metruk binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.Bu arada binanın bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı.