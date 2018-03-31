Edirne ufkunda kızılın bin bir tonu

- Gün batımı manzaralarıEDİRNE (AA) - Edirne 'de gün batımında seyri doyumsuz görüntüler ortaya çıkıyor.Osmanlı mirasını geleceğe taşıyan tarih kenti Edirne 'de gün batımı bazı günlerde çok farklı gerçekleşiyor.Güneşin, kırmızının onlarca tonunu yansıtarak batması sırasında, tarihi yapılar eşliğinde seyirlik görüntüler oluşuyor.Gün batımı, Adalet Kasrı, Saray Mutfağı,Cihannüma Kasrı'nın olduğu Sarayiçi ile Tunca Nehri kenarından bir başka izleniyor.Selimiye Camisi'nin Tunca'ya yansıması da gün batımlarında başka bir güzellik yaşatıyor.