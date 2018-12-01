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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Edirne köylüsünden sel felaketi sonrası ‘imece’ dersi

Edirne köylüsünden sel felaketi sonrası ‘imece’ dersi

traktör römorkları ile saman balyaları

Beraberlik Sel Felaketi Şiddetli Yağış Felaket Hayvan 

-genel ve detaylar
-Selden arşiv görüntüler

( EDİRNE ) - Osmanlı köyü halkı komşu köyü Oğulpaşa’yı sel felaketinde yalnız bırakmadı - Tam bin 600 adet, 23 römork saman balyası ulaştırdılar EDİRNE

- Edirne’de, geçtiğimiz Çarşamba günü yaşanan sel felaketinden hem can kaybı hem de maddi kayıpları ile en çok etkilenen Oğulpaşa Köyü, komşu köyü Osmanlı tarafından yalnız bırakılmadı. Osmanlı köyü sakinleri adeta imece dersi vererek, ilk etapta 23 römork ile bin 600 adet saman balyasını köye ulaştırdı. Edirne’de yaşanan şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinde bir can kaybının yaşandığı ve onlarca ev, depo, ahırın hasar gördüğü ve yine onlarca büyükbaş ve küçükbaş hayvanın telef olduğu Oğulpaşa köyüne yardımlar devam ediyor. Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyü sakinleri, bir araya gelerek, ilk etapta 23 traktör römorku ile bin 600 adet saman balyasını, felaketin yaşandığı köye ulaştırdı. “Önemli olan yaraları hızla ve süratle sarmak” Osmanlı köyü sakinlerinden Çağrı Muştu, “Bugün bizim bir canımız gitti. Veysel amcamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Gün birlik, beraberlik günüdür. Elde olanı, paylaşma günüdür. Bizler Osmanlı köyü sakinleri olarak, komşu köyümüze elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Böyle afetlerin ne zaman ve nerede yaşanacağı hiç belli olmaz. Allah’ın takdiridir. Ancak önemli olan hızla ve süratle yaraları sarmaktır” dedi.

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