'Edirne'deki taşkının boyutu Bulgaristan'dan su salımına bağlı' - EDİRNE
" Edirne 'deki taşkının boyutu Bulgaristan'dan su salımına bağlı" - EDİRNE - DSİ Bölge Müdürü Nesip Özden ile röportaj" Edirne 'deki taşkının boyutu Bulgaristan'dan su salımına bağlı" - DSİ 11. Bölge Müdürü Özden: - "Meriç Nehri’nde debi 1342 metreküp/saniyeye ulaşmış durumda. Bu artışın devam edip etmeyeceği Arda Nehri’ndeki barajlardan bırakılacak su miktarı belirleyecek. Kesin bir sonuca varmış değiliz"EDİRNE (AA) - Edirne 'de taşkının boyutunun artmasının, Bulgaristan'ın Arda Nehri üzerindeki barajlardan su salıp salmamasına bağlı olduğu bildirildi. DSİ. 11. Bölge Müdürü Nesip Özden, yaptığı açıklamada, Meriç'teki su seviyesinin artış göstermeye devam ettiğini belirtti. Meriç'in debisinin halen 1342 metreküp/saniye seviyesinde olduğunu ve bu seviyenin en fazla 1750'lere çıkmasını beklediklerini ifade eden Özden, şunları söyledi:"Bu artışın devam edip etmeyeceği Arda Nehri’ndeki barajlardan bırakılacak su miktarı belirleyecek. Kesin bir sonuca varmış değiliz. Önümüzdeki saatlerde arkadaşlarımız, Arda Nehri üzerindeki istasyonlarla irtibat kurup durumu öğrenecek. Şu an için sıkıntılı bir durum yok. En fazla 1750 metreküp/saniye debiye çıkabilir. Tahminlerimiz bu yönde. Önümüzdeki 15 gün içinde yağış gözükmüyor. Biz Arda Nehri’nden 270 metreküp/saniye su beklerken oradaki kar erimeleri ve yağışlara bağlı olarak 440 debiye çıkmıştır. Şu an için tehlikeli bir durum yok. Tedbir amaçlı tarihi köprülerde ulaşımı engelledik."Tunca Nehri'nin debisinin daha fazla artmasını beklemediklerini kaydeden Özden, "Bulgaristan’daki barajlar şu anda dolu. Orada enerji üretimi yapıyorlar. Bu üretimden dolayı, 270 metreküp/saniye su geliyor. Eriyen karlar ve yağmurdan, savaklardan gelen su var. DSİ olarak gereken tüm önlemleri aldık." diye konuştu.