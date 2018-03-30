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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Edirne'deki nehir taşkınları

Edirne'deki nehir taşkınları

- Vali Günay Özdemir'in açıklamaları - Vali Özdemir: - "Şu anda Meriç Nehri normal seviyesine dönmeye başladı, Tunca Nehri de günden güne düşüşe devam ediyor"EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Günay Özdemir, şu anda Meriç Nehri'nin normal seviyesine dönmeye başladığını belirterek, "Tunca Nehri de günden güne düşüşe devam ediyor." dedi.
Vali Özdemir, taşkın bölgesinde incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Özdemir, nehirlerdeki taşkın nedeniyle Edirne 'nin ciddi bir durumla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Vali Özdemir, Bulgaristan'daki yetkililerle de bu konuda ciddi iş birliği yaptıklarını belirterek "Şu anda Meriç Nehri normal seviyesine dönmeye başladı.
Tunca Nehri de günden güne düşüşe devam ediyor. Şu anda biz Edirne olarak krizi atlatmış olduk. Bundan sonra kısa vadede taşkın beklemiyoruz." diye konuştu.
Vali Özdemir, geçmişteki taşkınlar sırasında, Karaağaç Mahallesi'nin kent merkezine bağlantısını sağlayan köprülerin kapandığını bu nedenle sıkıntılarla karşılaşıldığını, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nün yapımıyla bu tür sorunların artık yaşanmadığını kaydetti.
Tarihi köprülerin trafiğe açıldığını belirten Vali Özdemir, kısa sürede tamamlanacak tahliye kanalı sayesinde debi yükselmesi nedeniyle ortaya çıkan sorunların da daha kolay atlatılacağını vurguladı.

Gesi 

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