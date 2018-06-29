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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Edirne'de Yaz Okulları törenle açıldı

Edirne'de Yaz Okulları törenle açıldı

açılış töreninden görüntüler

Alışkanlık Açılış Töreni Boks Kullar Öğrenciler 

-detay ve genel görüntüler

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün Yaz Spor Okulları, Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen törenle açıldı. Yaz Spor Okulları’na, 5 ila 18 yaş grubundaki öğrenciler katılabilecek.Yaz Spor Okulları’nda Atletizm, Badminton, Basketbol, Bisiklet, Yüzme, Jimnastik, Tenis, Pilates, Voleybol, Futbol, Güreş, Halter, Hentbol, Eskrim, Judo, Satranç, Masa Tenisi, Okçuluk, Sualtı Sporları, Kicboks, Taekwondo, Karate ve Boks gibi 24 branş yer alıyor."Temel amacımız kötü alışkanlıklardan uzak tutmak"Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Zekeriya Bayrak, açılış konuşmasında Yaz Spor Okulları’nın önemine dikkat çekerek, “Yaz Spor Okullarımızın en büyük temel amacı çocuklarımızı kötü alışkanlıklarımızdan uzak tutmak. Onları başarılı bir sporcu yapabilmek. Spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamak. Saygılı, hoşgörülü bireyler olmalarını sağlamak. Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarımızın tatil, yaz aylarında serbest zamanlarını uzman antrenörlerimiz nezaretinde düzenli ve en iyi şekilde değerlendirmeleri için hizmet verecek şekilde planlarımız yapmış bulunmaktayız” dedi.
Tören, öğrencilerin gösterileriyle son buldu.
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