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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Edirne’de ‘tefecilik’ operasyonu: 8 tutuklama

Edirne’de ‘tefecilik’ operasyonu: 8 tutuklama

tefecilik operasyonu

Adli Kontrol Flash Bellek Tefecilik Cüzdan Cep Telefonu 

-şüphelilerin sağlık kontrolü
-adliyeye sevki

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez olmak üzere ilçelerinde, Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen ‘tefecilik’ operasyonunda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8’i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza evine konuldu. Operasyon kapsamında, şüphelilerin ev, işyeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 11 adet 35 bin TL değerinde ilamsız ödeme emri, 6 adet 150 bin TL değerinde dolu senet, 1 adet ruhsatsız tabanca, 197 adet fişek, 31 bin TL para, 4 adet cep telefonu, 3 adet çeşitli ebatları bıçak, 9 adet banka dekontu, 4 adet 418 bin 333,79 TL bakiyesi bulunan vadeli mevduat cüzdanı, 10 adet 46 mağdura ait üzerinde isim, miktar ve tarih bulunan alacak- verecek çizelgesi, 2 adet flash bellek, 3 adet hafıza kartı, 1 adet laptop, 12 adet tapu ele geçirildiği öğrenildi. 11 şüpheli, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 11 şüpheliden 8’i tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (KU-
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