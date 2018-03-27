Edirne’de taşkın riski devam ediyor

-tarım arazilerinin sular altında kalması

-değirmenyeni köyü ulaşıma kapanması

-vatandaş ile röportaj



( EDİRNE -HD) - Tunca Nehri’nin debisi 4 günde 100 metre küp arttı EDİRNE



- Edirne’de Tunca Nehri’nin debisi taşkın riskiyle akmaya devam ediyor. Tunca Nehri’nin debisi 4 gün önceye göre yaklaşık 100 metre küp artış gösterirken Tarihi Fatih Köprüsü’nün sular altında kalmasına ramak kaldı. Bölgede 4 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle Tunca Nehri yatağından çıkarak Sarayiçi Er Meydanı’nın tamamı sular altında kaldı. Bir çok tarım arazisi sular altında kaldığı kentte taşkın riski devam ediyor. DSİ verilerinden edinilen bilgiye göre, Değirmenyeni ölçüm istasyonunda bugün saat 10.00 itibariyle nehrin debisinin 275 metreküp/saniye seviyelere ulaşması ile birlikte taşkın riski maksimum seviyelere çıktı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi Kanuni, Fatih ve Saraçhane Köprüleri’ni yaya ve araç trafiğine kapattı. Dün akşam saatlerinde Oğulpaşa deresinin taşması sonucu kapalı olan Edirne - Kırklareli kara yolunun ise trafiğe açıldı. Öte yandan, Meriç Nehri’nin debisinde de artış yaşandı. Kirişhane Ölçüm İstasyonu’ndaki son verilere göre nehrin debisi 1007 metreküp/saniye seviyelerine ulaşarak sarı alarm durumunu koruyor.

