Edirne’de ‘siyah kod’ alarmı

-Siyah kod tatbikatı

-bomba imha çalışmaları

-Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. M. Talha Sütçü'nün açıklaması

-vatandaş röportajı

-genel ve detaylar



( EDİRNE ) - Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki bomba tatbikatı gerçeğini aratmadı EDİRNE



- Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen siyah kod (şüpheli paket/bomba) tatbikatı gerçeğini aratmadı. Meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda hızlı bir şekilde mobilize olup, uygun ve etkin müdahalede bulunmak, hasta ve hasta yakınları ile çalışanların can güvenliğini sağlamak amacıyla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde siyah kod tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği kimliği belirsiz bir şahıs tarafından hastaneye yerleştirilen bomba afet planı kapsamında önceden hazırlanan prosedürler dahilinde hareket edilerek, emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

"Amacımız, hasta, hasta yakını ve sağlık personelimizin can güvenliğini sağlamak" Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. M. Talha Sütçü, tatbikat sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Acil ve afet durum yönetimi hazırlık aşaması çerçevesinde hastanemizde siyah kod tatbikatı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Siyah kod tatbikatı, şüpheli paket, bomba durumlarında verilmekte ve amacımız bu gibi durumlarda hasta, hasta yakını ve sağlık personelimizin can güvenliğini sağlamak. Böyle bir durumda gelişebilecek durumlarda, hastanemizi fiziki anlamda hazır tutmak" dedi.

Tatbikata şahit olan vatandaşlar da, bu gibi tatbikatların sıklaştırılarak yapılması gerekildiğini vurgulayarak, "Ülkemizde nerede ne zaman ne olacağı belli olmadığı için böyle tatbikatların yapılmasını uygun buluyorum" dedi.

Tatbikata, Edirne Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri katıldı.