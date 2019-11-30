Edirne’de özel harekat polisleri kaza yaptı: 18 yaralı

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( EDİRNE )- Cumhurbaşkanın programı için gidiyorlardı EDİRNE



- Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İpsala programına katılmak için Edirne’den yola çıkan Özel harekat polisleri Uzunköprü ilçesinde Demirtaş mahallesi’nde kaza yaptı 18 polis hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre; bugün Edirne’nin İpsala ilçesinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programına destek sağlamak üzere Edirne’den yola çıkan özel harekat polisleri yoğun sis nedeniyle Uzunköprü ilçesi Demirtaş mahallesinde görüş acısını kaybederek zincirleme kaza yaptı. 5 aracın karıştığı kazada 18 polis yaralandı. Kaza sonrasında yol kısa süre araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 18 polisin tedavileri Uzunköprü devlet hastanesinde sürüyor.



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