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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Edirne'de korkutan yangın...Öğrenci evinde çıkan yangını köpeğin havlaması ile fark ettiler

Edirne'de korkutan yangın...Öğrenci evinde çıkan yangını köpeğin havlaması ile fark ettiler

öğrenci evinden görüntüler

Köpek Öğrenci Evi Trol 

-itfaiye ekipleri
-köpekten görüntü
-genel ve detaylar

( EDİRNE ) - Ocakta unutulan yemek mutfağı kullanılamaz hale getirdi EDİRNE

- Edirne’de, bir öğrenci evinde ocakta unutulan yemek nedeniyle meydana gelen yangında, mutfak kullanılamaz hale geldi. Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi Ferit Çardaklı Caddesi Şükrüpaşa Sitesi E-blok 3. katta bulunan öğrenci evinde, ocak üstünde unutulan tencere nedeniyle yangın meydana geldi. Yangında, evin mutfağı kullanılamaz hale geldi. Yangında şans eseri can kaybı olmazken, apartman sakinleri öğrenci evinde bulunan köpeğin havlama sesine indiklerini söyledi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Öğrencilerin, yangın sırasında evde olmadıkları öğrenildi.
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