Edirne’de koca dehşeti...Tartıştığı eşini 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü

-polis ekiplerinin girişi

-komşuların açıklaması

-genel ve detaylar

-ölen kadının fotoğrafları



( EDİRNE ) EDİRNE



- Edirne’de, dün gece sabaha karşı işlenen cinayette E.S., iki çocuk annesi tartıştığı eşi M.S.’yi 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre, katil kocanın eşini kıskançlık nedeniyle öldürdüğü öne sürüldü. Olay, dün gece yarısı saat 03.00 sıralarında Edirne Merkez Talatpaşa Mahallesi Şehit Cemil Ataseven Sokak üzerinde bulunan Korur Apartmanı’nın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha öncesinde Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde çalışmak üzere o bölgeye gittikleri belirtilen çift bir süre önce Edirne’deki evlerine geri döndü. Kıskançlık krizi İddiaya göre, aralarında anlaşmazlık bulunan gece yarısı da tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan Sakarbalkanıgeçen, iki çocuk annesi karısı Melek Sakarbalkanıgeçen’i iddiaya göre en az 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Komşularının iddiasına göre, E.S. ile M.S. arasında daha önce de kıskançlık nedeniyle kavgalar yaşandığı, bir süredir Çorlu’da oldukları ve öldürülen eş M.S.’nin Çorlu’da çalışmak istediği belirtildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri koca E.S.’yi olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. 112 Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen M.S.’nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

