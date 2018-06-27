Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Edirne’de koca dehşeti...Tartıştığı eşini 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Edirne’de koca dehşeti...Tartıştığı eşini 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü

cinayetin yaşandığı apartman

Polis Kıskançlık Polis Ekipleri Koca Dehşeti Cinayet 

-polis ekiplerinin girişi
-komşuların açıklaması
-genel ve detaylar
-ölen kadının fotoğrafları

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de, dün gece sabaha karşı işlenen cinayette E.S., iki çocuk annesi tartıştığı eşi M.S.’yi 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre, katil kocanın eşini kıskançlık nedeniyle öldürdüğü öne sürüldü. Olay, dün gece yarısı saat 03.00 sıralarında Edirne Merkez Talatpaşa Mahallesi Şehit Cemil Ataseven Sokak üzerinde bulunan Korur Apartmanı’nın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha öncesinde Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde çalışmak üzere o bölgeye gittikleri belirtilen çift bir süre önce Edirne’deki evlerine geri döndü. Kıskançlık krizi İddiaya göre, aralarında anlaşmazlık bulunan gece yarısı da tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan Sakarbalkanıgeçen, iki çocuk annesi karısı Melek Sakarbalkanıgeçen’i iddiaya göre en az 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Komşularının iddiasına göre, E.S. ile M.S. arasında daha önce de kıskançlık nedeniyle kavgalar yaşandığı, bir süredir Çorlu’da oldukları ve öldürülen eş M.S.’nin Çorlu’da çalışmak istediği belirtildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri koca E.S.’yi olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. 112 Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen M.S.’nin hayatını kaybettiği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Erzurum'daki Cinayet Davasında Flaş GelişmeErzurum'daki Cinayet Davasında Flaş Gelişme
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı