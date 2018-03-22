Edirne'de kar yağışı başladı

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( EDİRNE ) EDİRNE



- Meteorolojinin hafta boyunca tüm yurtta etkili olmasını tahmin ettiği kar yağışı Balkanlar’dan giriş yaptı. Hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesiyle 2 derece ölçüldüğü kentte sağanak yağış bir anda yerini kara bıraktı. Edirne’de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış yerini kara bıraktı. Hafta içerisinde hava sıcaklığının 20 derecenin üzerine çıktığı kentte bir anda her yer beyaza büründü. Edirne'de hava sıcaklığının 2 derece ölçülürken meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla, karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini belirtti.

(KU-

