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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Edirne'de dehşet...Annesini bıçaklayarak öldürdü

Edirne'de dehşet...Annesini bıçaklayarak öldürdü

adliye çıkışı

Polis Hastane Ağır Yaralı 

-emniyet çıkışı
-ev görüntüleri
-ölen kadının fotoğrafı

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan M.E.Ö (37) aynı evde yaşadığı annesini bıçakladı, hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.Olay, Keşan’ın Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde gerçekleşti. Anafartalar Caddesi üzerindeki apartmanda oturan M.E.Ö. ile aynı evde yaşadığı annesi E.Ö. arasında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan şahıs, annesini mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile defalarca bıçakladı. Olayın ardından korkan ve pişman olan M.E.Ö. annesinin kan kaybetmeye başlamasının ardından 112 ekiplerine haber verdi.Sağlık görevlileri tarafından Keşan Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak getirilen anne, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan M.E.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edildi.
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