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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Edirne'de cinayet ve intihar

Edirne'de cinayet ve intihar

- - Olay yerinden detay - Cesetlerin evden çıkarılması - Jandarma savcı detayı - Dayı Selahattin Balcı ile röportajEDİRNE (AA) - Edirne 'nin Uzunköprü ilçesinde ablasını av tüfeğiyle öldüren kişi, intihar etti.Alınan bilgiye göre, Balaban köyünde yaşayan Birol Beykoz (45), ablası Filiz Bolkan (49) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Beykoz evindeki av tüfeğiyle ablası Bolkan'nın başına ateş etti. Bolkan olay yerinde hayatını kaybetti.İşlediğini cinayeti dayısı Selahattin Balcı ve arkadaşlarına telefonla haber veren Beykoz bu sırada aynı tüfekle kendine de ateş ederek intihar etti.İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi. Beykoz ve Bolkan'ın cesetleri cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Selahattin Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada Beykoz'un cinayetin ardından telefonla kendisini aradığını belirterek, "Dayı, ablamı vurdum. Hakkınızı helal edin' dedi.
Bunu nasıl yaptı bilmiyorum, ondan beklemiyorduk. Çok üzgünüz, şaşkınım. Aralarında hiç sorun yoktu. Ablası ile birlikte babadan kalma eski evi tadilat ettireceklerdi." diye konuştu.
Birol Beykoz'uz, engelli ablası Nergiz Beykoz ile aynı evde yaşadığı. Kuşadası Devlet Hastanesi'nde hemşire olan iki çocuk annesi Filiz Bolkan'ın da senelik iznini kullanarak kardeşlerinin yanına geldiği öğrenildi.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı A Haber Jandarma Cinayet 

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