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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Edirne’de aynı günde ikinci kadın cinayeti

Edirne’de aynı günde ikinci kadın cinayeti

olay yeri

Kadın Cinayeti Aşk Cinayeti Cinayet 

-cesedin çıkarılması
-mahalle sakinlerinin tepkileri
-genel ve detaylar
-fotoğraflar

( EDİRNE ) -- Bu kez ‘aşk cinayeti’: 2 ölü EDİRNE

- Edirne’de, aralarında gönül ilişkisi bulunduğu iddia edilen V.D. ile R.A., tek katlı binada ölü olarak bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde tek bir silah bulurken, bir cinayet ve ardından aynı silahla intihar şüphesi üzerinde duruyor. Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Edirne Merkez Barutluk Mahallesi Hatip Cami Sokak üzerinde bulunan tek katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında gönül ilişkisi bulunduğu iddia edilen V.D. ile R.A., tek katlı binada ölü olarak bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde tek bir silah bulurken, bir cinayet ve ardından aynı silahla intihar şüphesi üzerinde duruyor. 1 ay öncede bıçaklayarak yaraladı Uzun süredir aralarında gönül ilişkisi bulunduğu öğrenilen V.D.’nin yaklaşık bir ay öncede konuşmak için çağırdığı R.A.’ya bıçakla saldırarak, kolunda yaraladığı öğrenildi. Yaşanan olay sonrası R.A.’nın bir süre V.D. ile görüşmediği ve hakkında şikayetçi olduğu öne sürüldü. Olayda hayatını kaybeden V.D.'nin evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilirken, R.A.'nın da eşinin daha önce öldüğü ve tek çocuk annesi olduğu belirtildi.R.A.’yı vurup daha sonra aynı silahla intihar edebileceği üzerinde duruyor.2 çocuk annesi eşini 88 yerinden bıçaklayarak hunharca öldürmüştü Öte yandan dün gece 03.00 sıralarında Edirne Merkez Talatpaşa Mahallesi Şehit Cemil Ataseven Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 3’üncü katında meydana gelen olayda, koca E.S, kavga sırasında iki çocuk annesi karısı M.S.'yi 88 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (KU-
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