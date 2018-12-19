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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Edirne beyaza büründü

Edirne beyaza büründü

Edirne kar

Yağışlı Hava Kullar Kar Yağışı 

-Selimiye Camii
-Vatandaşlarla röportaj

( EDİRNE ) EDİRNE

- Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne ve ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Edirne’nin, Keşan, İpsala ve Uzunköprü ilçelerinde okullar tatil edildi. Edirne'de dün akşam saatlerinde aralıklarla başlayan kar yağışı, sabaha karşı etkisini arttırdı. Polis ekipleri, kavşaklarda olumsuzluk yaşanmaması için önlem alırken, belediye ekipleri de ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Edirne’nin İpsala ve Keşan ilçelerinde ise dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda, Uzunköprü ilçesinde ise taşımalı sistem kapsamındaki okullarda bir gün süre ile eğitime ara verildi.

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