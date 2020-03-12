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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Eczacılar yüksek fiyat artışından dolayı tedarikçileri suçladı

Eczacılar yüksek fiyat artışından dolayı tedarikçileri suçladı

-Maske detay

Sağlık Bakanlığı Televizyon Fiyat Artışı Koronavirüs Karahisar 

--Eczaneden detay
--Eczanede dezenfektan alımlarından detay
--Afyonkarahisar Eczacılar Odası Başkanı Melih Köken röp

( AFYON KARAHİSAR)- Afyon'daki eczanelerde maske stokları tükendi AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da koronavürüs nedeniyle maske stoklarının tükendiğini açıklayan Afyonkarahisar Eczacılar Odası Başkanı Melih Köken, dezenfektan ve kolonyadaki ani fiyat artışının tedarikçilerden kaynaklandığını belirtti.
Tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar’da da ülkede koronavirüs vakasının görülmesinin ardından vatandaşlar maske, dezenfektan ve kolonya almak için eczanelerde ve parfümerilerde yoğunluk oluşturdu. Maskenin stoklarda tükendiği kentte eczacılar ise tedarikçilerden yana dertli. Afyonkarahisar Eczacılar Odası Başkanı Melih Köken, “Türkiye’deki bir vaka aslında salgın olarak değerlendirilmemeli. Avrupa menşeli vatandaşımızda ortaya çıkan bir durum. Bu vesilesiyle de sağlık bakanlığı geçmişte bu virüs ortaya çıktığında gerçekten çok önemli önlemler alarak ülkemizi bu salgın ve virüsten korumayı başardı. Alınan önlemler ve yapılan uygulamalar bunu gösteriyor. Virüsle ilgili pek çok korunma yöntemi olmakla birlikte konu maske, dezenfektan ve alkol üzerine yoğunlaştığı için; tüm dünyada artan talep nedeniyle ülkemizde maske stoklarında bir sorun yaşadık. Eczaneler de maske stokunda sorun yaşıyorlar. Maalesef talep çok arttığından eczanelerimize gelen maskelerin fiyatları artıyor, eczane kaynaklı bir fiyat artışı söz konusu değil. Şuan eczanelerimizde maske stoku yok, maske satamıyoruz” diye konuştu.
“Dezenfektan stokları bitmek üzere” El dezenfektanları stokunun bitmek üzere olduğunu ve kolonya fiyatlarının ise arttığını belirten Köken, “Yine koruma yöntemleri, televizyonda, basında anlatılıyor ve bunun yanında elleri yıkamanın yanında 20 saniye süreyle el dezenfektanları sıvı ve jel bazlı olmak üzere piyasada ürünleri mevcut. Bunlarda da taleplerin artması stokların azalması nedeniyle fiyat artışları var. Ancak çok ciddi bir el dezenfektanına talep olması nedeniyle el dezenfektanı stokları da azalmış durumda yine virüse karşı önlem olan yüzde 70 ve üzeri alkol içeren kolonyanın temininde eczaneler güçlük çekiyorlar” dedi.

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