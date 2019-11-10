Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Ebru Yaşar halaya çıktı, dolarlar havada uçuştu

Ebru Yaşar halaya çıktı, dolarlar havada uçuştu

Mevlitten görüntü

Ebru Yaşar Ses Sanatçısı Düğün Töreni Kayınbirader Cep Telefonu 

-düğünden görüntü
-ebru yaşarın başından dolar atılması
-ebru yaşarın halay çekmesi
-Ebru Yaşar'ın konuşması
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar, kayınbiraderinin düğünü için Diyarbakır’ın Bismil ilçesine geldi- Burada akrabaları ile buluşan Yaşar, daha sonra Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti- Ebru Yaşar’ın halay çekmesi ile birlikte yakınları sanatçının başından aşağı dolar dökerken, davetliler de kendisini cep telefonuna çekebilmek için birbirleri ile yarıştı DİYARBAKIR

- Ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eşi 3N Medya Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Necat Gülseven'in ağabeyinin düğününde gelin ve damatla birlikte halay çekti. Ebru Yaşar’ın Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekmesi sırasında davetliler, sanatçının üstüne dolar yağdırdı. Ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar, eşi Necat Gülseven'in ağabeyi Besri Gülseven'in düğününe katılmak üzere Diyarbakır'ın Bismil ilçesine geldi. Boztepe Düğün Salonu’nda düzenlenen düğüne Ebru Yaşar, eşi iş adamı Necat Gülseven, Ebru Yaşar’ın annesi Nesrin Yaşar, 3N Medya CEO’su Murat Kelkitlioğlu, İstanbul ve Diyarbakır’dan çok sayıda iş adamı, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
5 bin kişiye yemek verildi İş adamı Necat Gülseven’in ağabeyinin düğünü öncesi mevlit okutuldu. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı mevlit programının ardından davetlilere kavurma, pilav ve ayran ikram edildi. Mevlit programı ve yemeklerin yenmesinin ardından düğün törenine geçildi. Davetliler, sanatçı Ebru Yaşar ile birlikte Besri Gülseven’in düğününde gece geç saatlere kadar halay çekip eğlendi. Düğün töreninde İhlas Haber Ajansı

muhabirine konuşan Ebru Yaşar, "Diyarbakır’dayım, memleketimdeyim. Öncelikle eşimin memleketi, dolayısı ile benim de memleketim. Bütün akrabalarımızla birlikte düğündeyiz. Mutluyum ve çok güzel bir akşam benim için. Çifte mutluluklar diliyorum" dedi.
Dolarlar havada uçuştu Konuşmasının ardından ses sanatçısı Ebru Yaşar, gelin Hatice Demirkıran ve damat Besri Gülseven ile eşi Necat Gülseven’i de yanına alarak halay çekmeye başladı.
Burada davetliler, Kürtçe müzikler eşliğinde halay çeken Ebru Yaşar’ın hem başına hem de ayaklarının altına dolar yağdırdı. On binlerce doların atıldığı salonda Yaşar, akrabaları ile birlikte doyasıya eğlendi. Davetliler sanatçı Ebru Yaşar’ı çekmek için birbirleri ile yarıştı Binlerce kişinin katıldığı düğün töreninde davetliler, ellerine aldıkları cep telefonları ile ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar’ı gölge gibi takip etti. Bazı davetliler, sanatçı Yaşar ile bir araya gelip fotoğraf çektirmek isterken bazı davetliler de Yaşar’ın her anını cep telefonuyla kayıt altına aldı. Düğün töreni, gece geç saatlere kadar devam etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Oyuncu Erdem Baş ile Selvet Su evlendiOyuncu Erdem Baş ile Selvet Su evlendi
İşte Sibel Can'ın yeni eviİşte Sibel Can'ın yeni evi
30 Kilo Veren Şarkıcının Müthiş Değişimi!30 Kilo Veren Şarkıcının Müthiş Değişimi!
Arınmak Ve İyileşmek İçin Bodruma GeldimArınmak Ve İyileşmek İçin Bodruma Geldim
Ünlüler böyle oy kullandı (23 Haziran 2019 seçimleri)Ünlüler böyle oy kullandı (23 Haziran 2019 seçimleri)
Nusret Gökçe, Kırmızı halıyı 'tuz'ladıNusret Gökçe, Kırmızı halıyı 'tuz'ladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı