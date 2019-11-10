Ebru Yaşar halaya çıktı, dolarlar havada uçuştu

-düğünden görüntü

-ebru yaşarın başından dolar atılması

-ebru yaşarın halay çekmesi

-Ebru Yaşar'ın konuşması

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR )- Ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar, kayınbiraderinin düğünü için Diyarbakır’ın Bismil ilçesine geldi- Burada akrabaları ile buluşan Yaşar, daha sonra Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti- Ebru Yaşar’ın halay çekmesi ile birlikte yakınları sanatçının başından aşağı dolar dökerken, davetliler de kendisini cep telefonuna çekebilmek için birbirleri ile yarıştı DİYARBAKIR



- Ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eşi 3N Medya Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Necat Gülseven'in ağabeyinin düğününde gelin ve damatla birlikte halay çekti. Ebru Yaşar’ın Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekmesi sırasında davetliler, sanatçının üstüne dolar yağdırdı. Ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar, eşi Necat Gülseven'in ağabeyi Besri Gülseven'in düğününe katılmak üzere Diyarbakır'ın Bismil ilçesine geldi. Boztepe Düğün Salonu’nda düzenlenen düğüne Ebru Yaşar, eşi iş adamı Necat Gülseven, Ebru Yaşar’ın annesi Nesrin Yaşar, 3N Medya CEO’su Murat Kelkitlioğlu, İstanbul ve Diyarbakır’dan çok sayıda iş adamı, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

5 bin kişiye yemek verildi İş adamı Necat Gülseven’in ağabeyinin düğünü öncesi mevlit okutuldu. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı mevlit programının ardından davetlilere kavurma, pilav ve ayran ikram edildi. Mevlit programı ve yemeklerin yenmesinin ardından düğün törenine geçildi. Davetliler, sanatçı Ebru Yaşar ile birlikte Besri Gülseven’in düğününde gece geç saatlere kadar halay çekip eğlendi. Düğün töreninde İhlas Haber Ajansı



muhabirine konuşan Ebru Yaşar, "Diyarbakır’dayım, memleketimdeyim. Öncelikle eşimin memleketi, dolayısı ile benim de memleketim. Bütün akrabalarımızla birlikte düğündeyiz. Mutluyum ve çok güzel bir akşam benim için. Çifte mutluluklar diliyorum" dedi.

Dolarlar havada uçuştu Konuşmasının ardından ses sanatçısı Ebru Yaşar, gelin Hatice Demirkıran ve damat Besri Gülseven ile eşi Necat Gülseven’i de yanına alarak halay çekmeye başladı.

Burada davetliler, Kürtçe müzikler eşliğinde halay çeken Ebru Yaşar’ın hem başına hem de ayaklarının altına dolar yağdırdı. On binlerce doların atıldığı salonda Yaşar, akrabaları ile birlikte doyasıya eğlendi. Davetliler sanatçı Ebru Yaşar’ı çekmek için birbirleri ile yarıştı Binlerce kişinin katıldığı düğün töreninde davetliler, ellerine aldıkları cep telefonları ile ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar’ı gölge gibi takip etti. Bazı davetliler, sanatçı Yaşar ile bir araya gelip fotoğraf çektirmek isterken bazı davetliler de Yaşar’ın her anını cep telefonuyla kayıt altına aldı. Düğün töreni, gece geç saatlere kadar devam etti.



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