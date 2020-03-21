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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
EBA'nın şifresi velinin cebine gönderilecek

EBA'nın şifresi velinin cebine gönderilecek

Bakan Selçuk'un açıklamaları

( ANKARA )- Bakan Selçuk, uzaktan eğitim ile ilgili bilgi verdi ANKARA

Cep Telefonu İnter Kullar 


- Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un uzaktan eğitim süreci ile ilgili Instagram üzerinden canlı yaptığı açıklamaları paylaştı. Bakan Selçuk, yayında velilere uzaktan eğitim ile ilgili bilgi verdi. Bakan Selçuk, uzaktan eğitime ilişkin çalışmaların devam ettiğine dikkat çekerek, okulların ne zaman açılacağına ilişkin şu an bir karar bulunmadığını kaydetti.
Bakan Selçuk, bu tarihi korona virüsün yayılımı doğrultusunda Bilim Kurulu Kararı ile ülkedeki durumun belirleyeceğini kaydetti.
Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) girişte bazı problemlerin yaşandığını da ifade eden Selçuk, "İnternet altyapısının arka planında test çalışmalarını sürdürdüğümüz için bazı sorunlar olabiliyor. Bu sorunlar nedeniyle EBA şifresini almayan her öğrencinizin velisinin cep telefonuna çocuğuyla ilgili şifre gönderilecek" bilgisini de verdi.
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