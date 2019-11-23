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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
E-5’te yolcu indirmek istedi zincirleme kazaya neden oldu: 1 yaralı

E-5’te yolcu indirmek istedi zincirleme kazaya neden oldu: 1 yaralı

Olay yerinden görüntüler

Hastane Zincirleme Kaza Sağlık Ekipleri Kadın Sürücü Motosiklet Sürücüsü 

-Yaralıdan görüntü
-Trafikten görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Beylikdüzü E-5’te bir kadın sürücü sağ şeritte yolcu indirmek isterken zincirleme kazaya neden oldu. Kazada motosikletinden yola fırlayan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırılırken trafik bir süreliğine durdu. Kaza, dün öğlen 13.00 sıralarında E-5 Karayolu Beylikdüzü mevkisi Avcılar istikametinde yaşandı. İddiaya göre, 34 SYH 51 plakalı aracın sürücüsü kadın yanındaki akrabasını sağ şeritten araçtan indirmek istedi. Bu sırada arkadan gelen 34 BMR 738 plakalı araç sürücüsü de önündeki aracı son anda fark ederek frene bastı ancak araca vurdu. Arkadan gelen motosiklette hafif ticari araca çarptı, sürücüsü motosikletten uçtu. Yaralanan motosiklet sürücüsü için olay yerine sağlık ve polis ekibi çağrıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ile motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zincirleme kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşananları anlatarak, “Siyah araç önde duruyordu. Ben de sola kırdım arkadan da motosikletin geldiğini gördüm. Motosiklet bana arkadan vurunca diğer araca çarptım” dedi.
Kaza nedeniyle trafik bir süre durma noktasına geldi.
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