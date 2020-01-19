E-5’te ticari taksi aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

-Yaralının ambulanstaki görüntüsü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beylikdüzü E-5’te başka bir araç tarafından sıkıştırılan ticari taksi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, aydınlatma direğine çarptı. Çarpma sonucu taksi sürücüsü yaralanırken, içerisinde bulunan yolcu yara almadan kurtuldu. Olay, Beylikdüzü E-5'te meydana geldi. iddiaya göre, seyir halinde olan bir ticari sürücüsü başka bir araç tarafından sıkıştırılınca direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Çarpma sırasında taksi sürücüsü Hüseyin Tunç, hafif yaralandı. Takside bulunan Nijerya uyruklu M.L. isimli kadın ise yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı. Nijerya uyruklu kadın yolcunun ise sağlık kontrolleri ayakta yapıldıktan sonra olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.



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