Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
E-5'te kaygan zemin kaza getirdi: 2 yaralı

E-5'te kaygan zemin kaza getirdi: 2 yaralı

Kaza yapan araçlar

Polis Kaygan Zemin Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Yaralılar
-Trafikten görüntü
-Röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beylikdüzü'nde E-5 karayolunda seyir halinde giden araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak direği devirdi yan yola uçtu. Olayda 2 kişi hafif yaralanırken trafikte yoğunluk oluştu. Kaza Beylidküzü mevki E-5 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GF 6785 plakalı aracın sürücüsü E-5 karayolunda seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü aniden önüne çıkan kamyona da hafif şekilde vurarak direği devirdi ve yan yoldaki seyir halindeki arabanın üzerinden uçtu. Yaşanan kaza sonrası aracın sürücüsü ve diğer araçtaki sürücü hafif şekilde yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Araç kullanılamaz hale gelirken olay sonrası E-5 anayolu ve yanyolunda trafik durma noktasına geldi. Olayı gören kamyon sürücüsü ise yaşananları aktardı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı