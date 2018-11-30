E-5'te kaygan zemin kaza getirdi: 2 yaralı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beylikdüzü'nde E-5 karayolunda seyir halinde giden araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak direği devirdi yan yola uçtu. Olayda 2 kişi hafif yaralanırken trafikte yoğunluk oluştu. Kaza Beylidküzü mevki E-5 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GF 6785 plakalı aracın sürücüsü E-5 karayolunda seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü aniden önüne çıkan kamyona da hafif şekilde vurarak direği devirdi ve yan yoldaki seyir halindeki arabanın üzerinden uçtu. Yaşanan kaza sonrası aracın sürücüsü ve diğer araçtaki sürücü hafif şekilde yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Araç kullanılamaz hale gelirken olay sonrası E-5 anayolu ve yanyolunda trafik durma noktasına geldi. Olayı gören kamyon sürücüsü ise yaşananları aktardı.

