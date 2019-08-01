E-5’te 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

-Yaralı kadından görüntü

-Ambulansa bindirilmesi

-Kaza yapan araçlar

-polisler



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- E-5 karayolu Pendik Köprüsü mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan bir kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. E-5 karayolu Pendik Köprüsü mevkiinde saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle 4 aracın çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Araçların birbirine girdiği kazada Tülin Akbulak isimli bir kadın yaralandı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulans ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

