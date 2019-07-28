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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
E-5 Karayolu’nda taksicilerin “sıra” kavgası kamerada

E-5 Karayolu’nda taksicilerin “sıra” kavgası kamerada

-Kask kamerası-

Kamera 

-Şahısların tartışması
-Birbirlerine küfür etmeleri
-Vatandaşların araya girmesi
-Yaşanan gerginlik
-Şahısların uzaklaştırılması

( İSTANBUL - ÖZEL)- Yenibosna otobüs duraklarında taksiciler sıra yüzünden birbirine girdi- Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada tarafları vatandaşlar ayırdı İSTANBUL

- E-5 Karayolu Yenibosna yanyol otobüs duraklarında taksiciler “sıra” kavgası yüzünden birbirine girdi. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada tarafları vatandaşlar ayırırken, yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 11.15 sıralarında E-5 Karayolu Yenibosna yanyol Edirne istikameti Kuleli otobüs duraklarında meydana geldi. İddiaya göre taksici otobüs duraklarında beklediği esnada arkadan gelen bir başka taksici önündeki meslektaşına “sıra benim” dedi.
Taksicinin bunu kabul etmemesi üzerinde aralarında sözlü tartışma başladı.
Tartışmada tarafların birbirine küfürle karşılık vermesi üzerine ortam daha da gerildi. Taksicilerin sıra kavgası kamerada Şahısların birbirine vuracağını fark eden vatandaşlar araya girdi. Tarafları birbirinden uzaklaştırmak için çaba sarf eden vatandaşlar, taksicileri sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra tarafların uzaklaştırılarak birbirinden ayrıldı. Yaşananlar ise motosikletli Yalçın M.’nin kask kamerasına yansıdı.
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