Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
E-5 Karayolu’nda motosikletliler otomobilin önünü kesip sürücünün üstüne böyle yürüdü

E-5 Karayolu’nda motosikletliler otomobilin önünü kesip sürücünün üstüne böyle yürüdü

-Kask kamerası-

Polis Kamera Trafik Yoğunluğu Trafik Polisi 

-Karayolunda tersten gitmeleri
-Otomobilin önünü kesmeleri
-Sürücünün üzerine yürümeleri
-Motosikleti zarar gören gencin bağırması
-Sürücünün tepkileri
-Yaşanan tartışma
-Oluşan trafik
-Tarafların ayrılm

( İSTANBUL -ÖZEL)- Merter mevkisinde otomobil sürücüsü tartıştığı motosikletlinin ayaklığını kırdı- Öfkeden deliye dönen motosikletli otomobilin önünü kesti İSTANBUL

- E-5 Karayolu Merter mevkisinde trafikte yanlış anlaşılmadan kaynaklanan olay nedeniyle otomobil sürücüsü motosikletlinin ayaklığını kırdı. Öfkeden deliye dönen motosikletli karayolunda otomobilin önünü keserek sürücüyle kavga etti. O anlar kask kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz 23 Mayıs Perşembe günü saat 00.00 sıralarında E-5 Karayolu Merter mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli gençler karayolunda seyir halinde olduğu esnada otomobil sürücüsü, gençlere el ve kol hareketleriyle “çok güzel motosiklet kullanıyorsunuz” dedi.
Bu hareketleri tepki olarak anlayan motosikletli genç, yanlış anlaşılma sonucu otomobil sürücüsünün üstüne sürdü. Sürücü de bunun üzerine otomobiliyle motosiklete çarparak sağ ayaklığını kırdı. Trafikte otomobilin önünü kestiler Olayın ardından motosikletliler bir süre sonra akan trafikte otomobilin önünü keserek hem önden ve hem yan taraftan sıkıştırdı. Ardından da motosikletlerinden inen gençler, sürücünün üzerine yürüdü. Duruma sinirlenerek öfkeden deliye dönen motosikletinin ayaklığı kırılan genç, “parasını vereceksin” diyerek bağırmaya başladı.
Sürücü ise, “kaza olduysa trafik polisi çağırırız” diyerek genci sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan bağrışmalar ve tartışmaların ardından otomobil sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Gençler ise motosikletlerine binerek yoluna devam etti. Olay nedeniyle karayolunda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı