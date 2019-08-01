DW Haber - 01.08.2019

DW Haber'in gündeminde Denizbank'ın Dubai merkezli Emirates NBD'ye satışı, KHK'lı kayıpların ailelerinin endişesi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görev başında 5 bin günü doldurması, Çin ordusunun Hong Konglu protestoculara verdiği gözdağı, kadına şiddeti engellemeye yönelik İstanbul Sözleşmesi ve Hollanda'daki burka yasağı konuları var.
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