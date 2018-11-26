Düzensiz göçmenleri jandarma kurtardı - ÇANAKKALE

- Kurtarılan göçmenlerDüzensiz göçmenleri jandarma kurtardı - Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesine gelen düzensiz göçmenler yoğun sağanağa tutulunca jandarmadan yardım istedi - Jandarma ekiplerince kurtarılan 57 göçmene yiyecek ve giyecek yardımında bulunulduÇANAKKALE (AA) - Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek üzere Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesi sahiline gelen düzensiz göçmenler sağanak altında mahsur kalınca jandarma ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, ülkelerindeki iç savaş ve kötü yaşam koşulları nedeniyle yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyü sahiline geldi.Buradan Kumbağlar mevkisine ulaşan, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan, Eritre ve Afrika uyruklu 57 kişi yoğun sağanağa tutuldu.Midilli Adası'na geçmek için denize açılamayan düzensiz göçmenler jandarmayı arayıp yardım talebinde bulundu.Gülpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bunun üzerine arama çalışması başlattı.Düzensiz göçmenler Kumbağlar mevkisinde bulundu.Buradan minibüslerle jandarmaya götürülen 57 kişiye battaniye, yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu.Düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edilecek.