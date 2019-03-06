Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Düzensiz göçmen operasyonu - TEKİRDAĞ

Düzensiz göçmen operasyonu - TEKİRDAĞ



: - Göçmenlerin sağlık kontrolünden geçirilmeleri - Jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 3 Cezayirli düzensiz göçmen yakalandı, 1 şişme bot ile can yelekleri ele geçirildiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeyi planlayan 3 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri ilçe girişinde yaptığı denetim sırasında A.Y. yönetimindeki 34 TGG 05 plakalı otomobili durdurdu.Araçta yapılan kontrolde 3 Cezayirli düzensiz göçmen yakalandı, 1 şişme bot ile can yelekleri ele geçirildi.Sürücü A.Y. gözaltına alınırken, İstanbul'dan yola çıktıkları ve botla Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçme planları olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Jandarma Akalan Yurt Dışı Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı