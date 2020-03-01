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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Düzensiz göçmen hareketliliği - İSTANBUL

Düzensiz göçmen hareketliliği - İSTANBUL

- Otobüslerdeki düzensiz göçmenlerden görüntüler - Röportajlar İstanbul 'da düzensiz göçmen hareketliliği - Kentte, hareket noktası olarak belirlenen 4 ayrı lokasyonda kafileler halinde bir araya gelen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye yolculuğu sürüyor - Kadın ve bebeklerin ağırlıkta olduğunu kafileler, otobüslerle İstanbul 'dan ayrılıyorİSTANBUL (AA) - Avrupa'ya geçmek için İstanbul 'daki dört ayrı noktada bir araya gelen düzensiz göçmenler, sabah saatlerinden itibaren Edirne'ye gitmeye devam ediyor.Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından başlayan hareketlilik İstanbul 'da devam ediyor. İstanbul 'da Vatan Caddesi, Aksaray'daki Muratpaşa Camisi önü, Esenyurt ve Zeytinburnu'ndaki toplanma noktalarında düzensiz göçmenler bir araya geliyor.Bu noktalardan otobüslere binen düzensiz göçmenler, Edirne'ye doğru yola çıkıyor. İstanbul 'dan Edirne'ye hareket eden düzensiz göçmenler arasında Anadolu'nun farklı illerinden gelenler de bulunuyor.Eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Edirne'ye hareket eden Ahmed El Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul 'a ailesiyle birlikte Ankara'dan geldiğini, Edirne sınırını geçtikten sonra Almanya'ya gitmek istediğini söyledi.

Edirne sınırında bir süre kalacaklarını, sınırı geçmek için beklemek durumunda olduklarını ifade eden El Muhammed, "Suriye'nin Rakka kentinden Türkiye'ye geldim. Ülkemde tarlada çalışıyordum. 7 senedir Ankara Polatlı'da yaşıyorum. Türkiye'de elimize geçen para geçinmemiz için yetmiyor. Beş kişilik bir aileyiz. Almanya'ya gittiğimizde orada bize maaş verecekler. Sonra iş bulacağım." dedi.
Ankara'dan İstanbul 'a gelen Ahmed Ahmed ise hedefinin Almanya'ya gitmek olduğunu belirtti.
Hayatın çok pahalı ve zor olduğunu dile getiren Ahmed, "Ben 4 senedir Ankara yaşıyorum. Kendim hastayım. Almanya'da çocuklarımı inşallah okula göndereceğim. Suriye'deki savaşta muhalif 2 kardeşimi 7 sene önce kaybettim. Mecburen gideceğim Yunanistan'a." diye konuştu.
Ailesi ile Edirne'ye doğru yola çıkan ilkokul 5. sınıf öğrencisi Usame Abdullah Halaf da Avrupa'ya gideceklerini çünkü babasının çalıştığı işlerde çok az para kazandığını ifade etti.
Halaf, patronunun babasına "Vermiyoruz çok para çünkü sen Suriyelisin" dediğini aktararak, ekonomik nedenlerle göç ettiklerini belirtti.
Konya'da erkek berberliği yapan Husam Arnap ise hayat pahalılığından bıktığını, geçim sıkıntısı yaşadığını bu nedenle Avrupa'ya göç ettiklerini söyledi.

Türklerden yana çok mutlu olduğunu ancak hayat pahalılığının kendilerini zorladığını dile getiren Arnap, "Rahat bir yaşam süremiyorum. Saat 08.00'de işe başlıyorum, akşam 23.00'e kadar devam ediyorum. Hala borç ödemeye devam ediyorum. Yunanistan'dan sonra hedefim Hollanda. Orada da kendi mesleğimi yapmak istiyorum." dedi.

Bebek Geçim Sıkıntısı Muhabir Allah Şili 

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