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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Düzenledikleri 1 Milyarlık sahte faturalarla kamuyu 200 Milyon TL zarara uğrattılar

Düzenledikleri 1 Milyarlık sahte faturalarla kamuyu 200 Milyon TL zarara uğrattılar

-Emniyetteki görüntüler

Lyon Akalan Yakalama Kararı Mali Müşavir Sahte Fatura 

-- Genel detaylar

( ANKARA ) -Düzenledikleri 1 Milyarlık sahte faturalarla kamuyu 200 Milyon TL zarara uğrattılar ANKARA

- Ankara’da gerçekleştirilen operasyonda, düzenledikleri 1 Milyar TL’lik sahte faturalarla kamuyu 200 Milyon TL zarara uğratan çete çökertildi.Operasyonda 13 değişik firmanın yetkilileri ve aralarında bulunan 3 mali müşavir gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan Ankara Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz koordinesinde yürütülen soruşturmada haklarında göz altı kararı çıkarılan 35 kişiden 24’ü yakalandı. 13 farklı firmanın bünyesinde bulunan şirket yöneticileri, çalışanları ve aralarında 3 mali müşavirinde bulunduğu çete çökertildi. Operasyonda, Türkiye’de bu tip konularda bir ilk olarak daha önce uygulanmayan bir yöntem izlendi. Polis ekipleri çete üyelerine 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaparak sadece kağıt üzerindeki incelemeler dışında çetenin nasıl çalıştığı ve işleyişine ilişkin istihbarat yaptı. Şüpheli kişiler hakkında yapılan çalışmalar sonucunda 8 ayrı iş yerinde ve Ankara merkezli 5 ilde sabah karşı eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 13 adet farklı firmalara ait kaşe, sahte faturalar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet değişik zamanlarda düzenleniş senet, 16 adet farklı kişilere ait banka karşılıksız olduğuna dair banka şerhi bulunan çek ele geçirildi. Haklarında göz altı kararı çıkarılan 35 kişiden 11’i ise firari durumda oldukları için haklarında yakalama kararına ilişkin çalışmaların sürdüğü ifade edildi.(İÇ-
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