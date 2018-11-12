Düzce depreminin 19. yıl dönümü

-Saygı Duruşunda bulunmaları,

-Depder başkanı Ayşegül Şenol Can'ın konuşması,

-Belediye Başkanı Dursun AY'ın konuşması

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( DÜZCE )-Düzceliler, saat 18.58'de Anıtpark'ta toplanarak depremde ölenleri andı DÜZCE



- Düzceliler 19 yıl önce depremde kaybettiklerini düzenledikleri törenle andılar. 12 Kasım 1999’da yaşanan Düzce depreminin yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anıldı. Kentte düzenlenen son tören ise deprem saati olan 18.58’de oldu. 19 yıl önce 7.2 büyüklüğündeki depreminin meydana geldiği saat 18.58'e kısa bir süre kala Düzce Depremzedeler Derneği üyeleri ve vatandaşlar alana geldi. Saat 18.58’i gösterdiğinde alanı dolduranlar hep birlikte depremde ölenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular. Saygı duruşunun ardından Düzce Depremzedeler Derneğe basın açıklaması yaptı. Düzce Depremzedeler Derneği Başkanı Ayşegül Şenol Can, ‘’ Yeni afet orjinli planlar yapmalıyız. Planlı yapılaşmak zorundayız. Her plan tadilatı yada plan bütünlüğünü bozacak planları canımızla öderiz bunu unutmamalıyız. Depreme hazırlıklı olmak zorundayız. Gerek bireysel manada gerekse toplumsal manada hazırlıklı olmak önceden tedbir almakla mümkündür. Önceden önlem alma kültürünün gelişmesine yönelik toplumsal temelli stratejiler geliştirmek zorundayız. Deprem bilincini derin tutmak ve buna yönelik eğitimler yapmak ve insanların geçmişten ders alınmasını sağlayan anıt ve müze benzeri merkezler oluşturmalıyız. Depreme dayanıklı yapıların yalnızca kendi yaşadığımız binanın değil, hemen yanımızdaki binanın içine girdiğimiz alışveriş merkezlerinin, okul ve hastanelerin depreme dayanıklı olması gerekiyor. Çünkü depremin ne zaman nerede olacağını bilemeyiz” dedi.

“Depreme dayanıklı yollar yapıyoruz” Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, depremi unutturmamak için kentte çeşitli eğitimler düzenlediklerini söyledi.



Ay, depreme dayanıklı binaların yanı sıra depreme dayanıklı yollar yaptıklarını belirterek “Depremin üzerinden 19 yıl geçtiğini, depremin izlerini şehrimizde silmeye çalışıyoruz, sağlam ve depreme dayanıklı binalar yapıyoruz. Ancak halkımıza depremi unutturmamayı çalışıyoruz. Çeşitli etkinlikle depremi anlatıyoruz ki deremi öğrensinler diye çalışıyoruz. Düzce’de depremin yaralar sarıldı. Kentsel dönüşümler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Hatta depreme dayanıklı binaların yanı sıra depreme dayanıklı yollar yapmaya başladık. Şimdiki yollarımız köprülerimiz kavşaklarımız dahil deprem teknolojisine uygun yapıyoruz” ifadelerinde bulundu. 12 Kasım Düzce depremi etkinlikleri Anıtparkta düzenlenen törenle sona erdi.

