Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Düzce'de yoğun sis

Düzce'de yoğun sis

- Detay görüntü - Sis nedeniyle D - 655 Batı Karadeniz bağlantı yolunda, görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştüDÜZCE (AA) - Düzce 'de etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksaklığa neden oldu.D - 655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Hiciz ve Kabalak rampaları, Şifalı Su ve Tepeköy mevkilerinde, kar yağışının ardından etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 15 metreye kadar düştü.Bölgede ring halinde bulunan karayolları ekipleri çalışmasını sürdürürken, emniyet ekipleri de sürücülere yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Karayolları Yakın Takip Aşırı Hız Kar Yağışı 

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Hız Konusunda Birbirleriyle YarışıyorlarHız Konusunda Birbirleriyle Yarışıyorlar
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı