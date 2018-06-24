Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Düzce’de seçim günü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Düzce’de seçim günü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Olay yerinden görüntüler

( DÜZCE )- Tıra arkadan çarpan otomobildeki anne ve baba öldü 2 çocuk yaralandı DÜZCE

Hastane Bild 


- Düzce’nin Akçakoca ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki anne ve baba hayatını kaybederken, 2 çocuk ise yaralandı. Kaza öğlen saatlerinde Düzce Akçakoca Sapağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce’den Karadeniz Ereğili istikametine gitmekte olan 67 LJ 313 plakalı otomobil, yol kenarından park halinde duran 81 KJ 301 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen anne ile baba olay yerinde hayatını kaybederken, 2 çocuk ise yaralandı. Yaralılar ambulans ekipleri tarafından çevre hastanelere götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Ağaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini YaktıAğaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini Yaktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı