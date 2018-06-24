Düzce’de seçim günü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı



- Düzce’nin Akçakoca ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki anne ve baba hayatını kaybederken, 2 çocuk ise yaralandı. Kaza öğlen saatlerinde Düzce Akçakoca Sapağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce’den Karadeniz Ereğili istikametine gitmekte olan 67 LJ 313 plakalı otomobil, yol kenarından park halinde duran 81 KJ 301 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen anne ile baba olay yerinde hayatını kaybederken, 2 çocuk ise yaralandı. Yaralılar ambulans ekipleri tarafından çevre hastanelere götürüldü.

