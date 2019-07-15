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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Düzce’de 15 Temmuz etkinliği

Düzce’de 15 Temmuz etkinliği

Şehitlikte gerçekleştirilen program,

Şehit Saygı Duruşu Abrin Kabir Ziyareti Öğrenciler 

-Kaber ziyaretleri,
-15 Temmuz Şehidi Ufuk Baysan'ın kabir ziyareti,
-15 Temmuz şehitleri için fidan dikimi, detay.

( DÜZCE )-Şehitler için dua edildi, 15 Temmuz Şehidinin kabri ziyaret edildi DÜZCE

- 15 Temmuz hain kalkışmanın 3'üncü yıldönümü dolayısıyla Düzce’de etkinlik düzenlendi.
İlk tören Düzce şehitliğinde yapıldı. Burada şehitler için dua edildi sonrasında 15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın kabri ziyaret edildi. Düzce’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Düzce Valiliği tarafından düzenlenen etkinliklerin ilki Düzce Şehitliğinde gerçekleştirildi.
Yoğun katılımın olduğu program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Okunan duaların ardından ise şehit kabirleri ziyaret edildi karanfil bırakıldı. 15 Temmuz Şehidinin kabri ziyaret edildi FETÖ/PDY üyeleri tarafından 15 Temmuz darbe kalkışması sırasında Ankara Gölbaşı’nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığının bombalanması sonucu şehit düşen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın kabrinde Kur’an-ı Kerim okunda dualar edildi. Şehit Emniyet Müdürünün Annesi Hanife Baysal ile Babası Ramazan Baysal’ın katıldığı kabir ziyareti sırasında duygusal anlar yaşandı. 15 Temmuz Şehitleri anısına fidan dikildi Beyköy Beldesinde bulunan ve 15 Temmuz hain darbe kalkışması sonrasında FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu için devlet tarafından el konulan ismi Mehmet Akif İnan Hafız İmam Hatip Ortaokulu olarak değiştirilen okulun bahçesine 15 Temmuz şehitleri anısına öğrencilerin de katıldığı törenle fidan dikildi.
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