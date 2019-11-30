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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Duvara çarpan otomobilin içerisinde bacağından bıçaklanmış halde bulundu

Duvara çarpan otomobilin içerisinde bacağından bıçaklanmış halde bulundu

OLAY YERİ

( MALATYA ) MALATYA

Polis Polis Merkezi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 


- Malatya'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarparak durabildi. Kaza sonrası araçta bulunan bir kişinin bacağından bıçaklanmış halde bulundu.yaşanan maddi hasarlı kazada araçta bulunan şahsın bıçakla yaralanması, polisi kuşkulandırdı. Olay,Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre Ayan Sokak içerisinde seyir halinde olan M.E.G. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda duvara çarparak durabildi.Bu sırada araçta yolcu olarak bulunan A.K. (24) henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı sol bacağına aldığı bıçak darbesi sonucunda yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın meydana geldiği noktayı ve çevresini güvenlik çemberi içerisine alan polis ekipleri araçta detaylı inceleme yaparken olayın kaza sonucumu yoksa kavga sonucunda mı gerçekleştiğini tespit etmek için çalışma başlattı. Araç sürücü M.E.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. (HE-
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